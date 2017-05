4 tips om Lightroom te gebruiken in je selectieproces

Er is niet één recept voor de beste workflow. Maar wat wél helpt, is kijken hoe anderen het doen. Inmiddels heb ik heel wat truukjes van andere fotografen 'gejat'.



Daarom nu eens een kijkje in mijn keuken: hieronder zie je hoe ik te werk ging na het fotograferen van de marathon in Rotterdam.



Eigenlijk begint het selectieproces al als je fotografeert – je kunt immers niet alles fotograferen (hoewel, in de toekomst misschien wel). Maar nu start ik voor het gemak even met een camera vol foto's.



Die importeer ik bij thuiskomst direct in Lightroom. Er zijn legio fotografen die er een sport van maken om dat moment zo lang mogelijk uit te stellen maar ik kan dat niet.



Doel van dat uitstellen in dat je emoties over die foto's veel minder in de weg zitten als je ze (veel) later bekijkt. Ik probeer dat op een andere manier te omzeilen. Daarover later meer.





1. Ik organiseer mijn foto's in Lightroom

2. De eerste beoordeling doe ik direct na de import

Toen ik startte met Lightroom was de heersende opinie dat je het beste voor ieder jaar een aparte catalogus kon maken. Anders zou de catalogus 'te zwaar' worden en Lightroom desgevolg steeds langzamer.Dat deed ik dus netjes, tot 2015, toen las ik dat Lightroom significant was verbeterd en computers trouwens ook.Sindsdien stop ik alles in één catalogus, maar wél georganiseerd. Ieder jaar heeft een aparte map. Bij het importeren van de foto's plaats ik deze in een map die ik de maandcijfers en de naam van het evenement mee geef.Zo staat alles automatisch op volgorde in Lightroom. En op mijn computer. Dat doe ik overigens niet bij thematische foto's waarvan de datum voor mij niet uitmaakt, zoals het mapje museumbezoeken. Daarin staan mijn eigen stock foto's die ik gebruik voor mijn blogartikelen.Zoals je ziet staan er in die ene catalogus inmiddels ruim 20.000 foto's. Maar ik merk niks van enige traagheid (al zal dat vast ook aan de kwaliteit van mijn desktop liggen).Goed, de 226 foto's van de marathon in Rotterdam zijn geïmporteerd. En nu?Nu volgt het meest intuïtieve gedeelte. Ik ga één voor één op een groot scherm door de foto's. Bij iedere foto kies ik slechts één woord uit de volgende drie:ofBij een ja en misschien klik ik op de P, de foto krijgt dan een vlaggetje. Die gevlagde foto's bewerk ik ook licht na. Ik schiet mijn foto's altijd in RAW omdat je dan álle beschikbare informatie behoudt. Maar de ietwat vlakke foto's moeten altijd wel wat meer 'smoel' krijgen.Bij mij behelst dat vaak niet meer dan een klein beetje schuiven met het contrast, de zwarten en de highlights.Zie hieronder een deel van het resultaat van deze eerste selectie. De vlaggetjes zijn linksboven de foto te zien. In Lightroom kun je ook filteren hierop, zodat je enkel de gevlagde foto's ziet.