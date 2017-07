4 toepassingen van grijs- en polarisatiefilters

Veel filters kun je tegenwoordig in Photoshop nabootsen. Het grijsfilter en het polarisatiefilter zijn moeilijk na te bootsen in Photoshop en moet je dus nog echt tijdens het fotograferen gebruiken. In dit artikel 4 praktische toepassingen voor deze filters.



Een grijsfilter (ook wel Neutral Density of ND-filter) blokkeert een bepaalde hoeveelheid licht. Ze zijn in verschillende sterkten te krijgen. Overdag gebruik je soms wel een grijsfilter die tot 10 stops licht kan tegenhouden. Zo kun je in ook bij veel licht toch met lange sluitertijden spelen.



Maar wat kan je er mee en hoe zie je dat terug in je foto's? En waar dient een polarisatiefilter eigenlijk voor? In dit artikel laat ik vier mogelijke toepassingen van filters voor je objectieven zien.





1. Weinig scherptediepte bij veel licht

Grijsfilters zijn zeer geschikt om met een groot diafragma te fotograferen bij fel zonlicht. Het werkt ongeveer hetzelfde als een zonnebril. Omdat veel licht wordt tegengehouden, kun je de scherptediepte verder omlaag schroeven, waardoor je minder scherptediepte krijgt.