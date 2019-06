5 aanvullende tips om de zomer vast te leggen

Is het nog niet zo druk? Vraag mensen dan om te poseren met hun instrument, hun hun handelswaar of hun sportattributen en maak mooie karakterfoto's. Zoek uit welke evenementen er in de zomer in jouw omgeving plaatsvinden en probeer tijdig of je iets meer kunt betekenen dan alleen maar op eigen houtje fotograferen.



Sommige organisatoren zijn best geïnteresseerd in een fraaie reportage van hun evenement. Misschien betalen ze er niet voor, maar zo'n reportage opent wel deuren die anders voor jou gesloten zouden blijven. En backstage maak je de beste en meest creatieve foto's.



Is er nog geen partyfotograaf ingehuurd? Of is er ruimte voor een tweede fotograaf? Vraag brutaalweg of jij het mag doen. Evenementfotografie is een leerproces. het vereist dat je je apparatuur goed beheerst en oog hebt voor fotogenieke situaties. Dat gaat niet vanzelf.



Oefen veel en kijk veel naar de foto's van gevorderde fotograferen. Analyseer waar zij gaan staan, welke apparatuur ze gebruiken welke trucs ze uithalen en hoe zij emotie in hun fotos stoppen. Het is geen schande om hn werkwijze eerst te imiteren. Gaandeweg zul je vanzelf beter worden en een eigen werkwijze en fotografiestijl ontwikkelen.