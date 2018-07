5 fotografietips voor warme dagen

Als fotograaf heb je het voordeel dat al het opspattende water de temperatuur in de nabije omgeving ook ten goede komt. Zelfs als je niet nat wordt is het toch verfrissend. Uiteraard wel opletten dat in elk geval je apparatuur droog blijft.



3. Aan de slag met onderwater fotografie

Als iets echt verkoelend is, dan is het wel een verfrissende duik in het water. Onderwaterfotografie is dus een ideale manier om af te koelen op deze warme dagen.Je hoeft voor mooie onderwaterfoto's niet per se naar verre oorden, ook in een lokale recreatieplas kun je al leuke foto's maken. Als de omgeving zelf niet heel interessant is kun je bijvoorbeeld ook met een model aan de slag gaan.