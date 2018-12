5 mythes ontzenuwd door Sinterklaas

wordt je belichting nu geregeld in een tel.

Bij al je foto's is de belichting mooi gebalanceerd,

en het is zo simpel, het is zo geleerd.



2. Flitslicht is hard en niet flatterend.

Flitslicht direct en op grote afstand afgevuurd,

heeft al heel wat fotografen bezuurd.



Scherpe schaduwen en overbelichte delen verpestten je shot,

evenals direct zonlicht maakt dit je beeld kapot.

Wil je zachter licht, zet dan je flitser dichterbij de figuur,

en bounce je flitslicht tegen een plafond of witte muur.



3. Flitslicht ziet er te onnatuurlijk uit.

Flitslicht combineren met het omgevingslicht,

daarover denken veel fotografen niet al te licht.



Om te komen tot een natuurlijk en gebalanceerd resultaat,

houd hiervoor je flitsbelichtingscorrectie in kleine stapjes paraat.

Pas je flitslicht bij daglicht nauwkeurig aan,

dan zijn ook al je problemen met flitsen bij fel licht van de baan.



4. Flitsers zijn zwak

Van flitsen over een afstand van meer dan twee meter,

werden je flitsresultaten vroeger niet bepaald beter.



De richtgetallen worden echter steeds hoger en adequaat,

waardoor geen licht meer verloren gaat.

Zelfs bij weerkaatsing over een grote afstand wordt het flitslicht niet belet,

of als je een diffuser of andere belichtingseffecten inzet.



5. Flitslicht is alleen nuttig als het donker is.

Met normaal flitslicht kun je inderdaad licht maken als dat er niet is,

maar de extra creatieve mogelijkheden van nu zijn toch niet mis.



Je kunt bijvoorbeeld schaduwen van een felle middagzon verzachten,

zodat je buitenshuis professioneel ogende portretten kunt verwachten.

Dankzij infrarood AF-hulplicht kun je in het donker blijven focussen,

krijg je controle over waar de schaduwen vallen en lukken voortaan al je foto-klussen.



De mythe over mijzelf is jullie natuurlijk allang bekend!

Ik ben namelijk geen Spaanse, maar een Turkse vent...