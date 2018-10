5 Tips om de herfst in beeld te brengen

4. Herfstlandschappen en -onderwerpen

Bij een herfstlandschap denk je misschien meteen aan een. En dan vooral een loof- en geen naaldbos, want naaldbomen behouden zoals bekend in de winter hun mooie groene kleur en 'gebladerte'.Probeer de sfeer en de kleuren van het bos weer te geven door in te zoomen op bepaalde hoekjes en details. Ga op zoek naar lijnen en mooi schuin strijk- of tegenlicht tussen de bomen.Maar naast bossen zijn ookde moeite van een bezoek waard, zeker tijdens de herfst! Vaak heb je vanaf meerdere plaatsen een mooi zicht op de lagergelegen beboste heuvels. Zuid-Limbug of de Belgische Ardennen zijn zeer geschikte plekken hiervoor.Van bovenuit heb je een goed zicht op de kleurrijke boskruinen onder je. Als je inzoomt kun je de details van de kleurige boomtoppen mooi vastleggen. Als het mistig is kun je een gelaagd landschap fotograferen.in Nederland zijn een uitdaging, zeker in het najaar. Tijdens een storm kun je je hier in de Sahara wanen. Erg mooi om te fotograferen, maar funest voor je camera natuurlijk. De kleine zandkorrels gaan overal in zitten. Zorg dus voor een goede bescherming om je apparatuur.In het najaar (alleen dit jaar even niet...) is er vaak wat meerin de beken, rivieren en sloten dan tijdens de warme, droge zomer. Na flinke regenval gaat het water stromen en kun je mooi oefenen met lange sluitertijden waardoor je dat snelstromende water in een prachtige waterwaas verandert.