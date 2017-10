5 tips voor creatieve herfstfotografie

De herfst is bij uitstek een periode die geschikt is voor het maken van creatief en verrassend beeld. Er zijn vaak meer verzadigde kleuren aanwezig, de bomen en afgevallen bladeren hebben vaak een heerlijk (kleur)patroon.



Daarnaast staat de zon niet meer zo vroeg loodrecht boven ons en kunnen we langer fotograferen in fijn licht.



In de herfst is een bewolkte dag ook eerder een voordeel dan een nadeel. Bij fel en direct zonlicht is het contrast namelijk te groot. Hierdoor komen de mooie herfstkleuren niet goed tot hun recht. Een bewolkte dag is dus veel geschikter.



Schijnt de zon wel? Dan kun je er ook vroeg in de morgen of wat later in de middag op uit trekken om de herfstkleuren vast te leggen en meer sfeer in je foto's te brengen.



Je polarisatiefilter kan de reflecties op de vochtige bladeren verminderen en zal de herfstkleuren beter te laten spreken.





Herfstfotografie zonder grenzen!

1. Fotografeer vanuit een laag standpunt

Maar wat nu als je je herfst serie wilt uitbreiden met een diversiteit aan foto's? We gaan dan fotograferen zonder regels en laten ons leiden door de ideeŽn die spontaan in ons op komen!Wind, tegenlicht, harde contrasten of beweging... dit keer niet de basis voor onze ergernissen, maar wel onze inspiratiebronnen.We spelen met onze brandpuntsafstand, de achtergrond, het licht en creatieve onscherpte. In dit artikel geef ik jullie alvast wat ideeŽn om mee aan de slag te gaan, maar onthoud wel dat de mogelijkheden natuurlijk eindeloos zijn.Door te kiezen voor een laag standpunt vermijdt je onrust in je achtergrond doordat takken, struikjes, boomstammetjes en dergelijken geen invloed meer hebben.