5 tips voor (fotografie in) je natuurtuin

Foto: Benjamin Combs via Unsplash

Je kunt ook beter een wat wilde haag dan een getrimde heg hebben. En gooi tuinafval (snoeiafval en takken) niet weg, maar laat het achter op hopen of richels. Je kunt in de schaduw van bomen of struiken ook een composthoop van dood (tuin)materiaal maken.Het is een belangrijke schuilplaats voor egels, kikkers en kleine zoogdieren. Houd ook de paden en terrassen beperkt voor dit doeleinde.Graaf een stapel dakpannen gedeeltelijk in, het zijn goede rust- en schuilplaatsen voor op de grond levende dieren (egels bijvoorbeeld). Leg stapels dikke stronken of stammen dood hout neer in je tuin, in de schaduw en in de zon. Erin en ertussen leven veel kleine dieren.Maak steen- of puinstapels op plekken waar dat kan (bijvoorbeeld van oude metselstenen). Het beste kun je eerst een kuil graven, zodat beestjes tussen de stenen in de bodem kunnen overwinteren.Zorg daarnaast ook voor een aantal warme, kale plekjes in je tuin voor een warm microklimaat. Zorg voor open zand, stenen of stammen in de zon of bouw een stapel- of keermuur op een warme plek in je tuin. Insecten warmen hier graag op en graafbijen maken er nestjes. Plant struiken om de heersende zuidwestenwind tegen te houden.