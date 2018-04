5 tips voor het fotograferen van de blauwe heikikker

Foto: Yvonne Vloemans. ISO100 f/5 1/200

Blauwe kikkers

1. Waar en wanneer?

2. Bereid je goed voor

3. Objectief

De natuur is wonderlijk en grillig. Sommige momenten zijn zo mooi en uniek, dat veel fotografen staan te popelen om ze te vereeuwigen. Zo ook het fenomeen van de blauwe kikker. Het mannetje van de heikikker kleurt in het vroege voorjaar knalblauw onder invloed van hormonen.Na een week van voortplanting kleurt hij weer bruin net zoals zijn vrouwelijke soortgenoten.Voor deze excursie hield Brabants Landschap vele fora, waarnemingssites en de website van Ravon in de gaten, maar ze kregen nog geen enkel signaal van blauwe kikkers, hoewel de voortplanting alwel was begonnen.Je treft de heikikker aan in natte bos- en natuurterreinen op zand- en veengrond. Normaal is hij bruin met vlekken op zijn rug. Tijdens de paartijd, rond eind maart, kleurt het mannetje blauw. Hoe blauwer hij wordt, hoe aantrekkelijker het vrouwtje hem vindt.Je moet heel snel zijn, want de blauwe tint duurt maar een paar dagen. De Heikikker maakt een een gedempt, blaffend geluid, waardoor je hem op een afstand al kunt horen. Omdat hij zo schuw is, is hij echter moeilijk te spotten. Ook kleuren ze niet allemaal elk jaar even blauw.Een goede voorbereiding is het meeste werk en heel belangrijk. Je moet de beestjes zien te vinden. Houdt daarom forums op in de gaten of kijk op Waarneming.nl . Bestudeer het gedrag van de heikikker en kijk wanneer ze actief zijn.Ga niet vroeg in de ochtend op pad, dan zijn de kikkers nog niet actief. Als het zonnig en warm is zijn ze het actiefst. Mooie voorjaarsdagen zijn dus perfect. Draag bij voorkeur waterdichte en warme kleding omdat het leefgebied van de kikkers nat en drassig is.Om de blauwe heikikker goed in beeld te brengen heb je een lichtsterk telezoom-objectief nodig. Met een flink aantal millimeters, dus bijvoorbeeld een 70-200 millimeter objectief. Dan hoef je niet dichtbij te komen en schrik je de kikker niet af.Zo'n lichtsterk objectief met veel millimeters kan natuurlijk erg zwaar zijn. Een statief dat laag bij de grond kan is in dit geval erg handig. Je kunt zo je armen ontlasten en je gemakkelijker installeren op een plekje in de buurt van de diertjes.Als je dit niet hebt, kan een pittenzak ook uitkomst bieden. Daar kun je je lens goed stabiel op leggen.