5 tips voor het nieuwe Lightroom CC

Vorige week lieten we je zien hoe je zelf aan de slag kon gaan met het nieuwe Lightroom CC. In dit artikel een vijftal tips voor iedereen die aan de slag is met deze cloud versie van Lightroom.





1. Direct importeren vanaf je telefoon

2. Foto's verwijderen is redelijk veilig

3. Gebruik folders en Albums

Om je foto's in Lightroom te gebruiken moet je ze eerst importeren. Dat kan vanaf een willekeurige map op je computer, maar ook direct vanaf een apparaat dat aangesloten is op je computer.Heb je bijvoorbeeld je iPhone aangesloten en druk je op het plus-icoontje (importeren), dan zie je daar automatisch de optie om vanaf je smartphone te importeren.Wil je al je foto's uit je telefoon altijd in Lightroom CC? Dan kun je dat instellen op je telefoon via de Lightroom CC app (Android of iOS).Als je de app voor het eerst opent wordt je gevraagd of je dit wilt, maar je kunt het ook achteraf instellen. Klik hiervoor op het Lr-logo linksboven in de app. Ga naar 'general' en vink bij 'import' de 'Auto Add Photos' optie aan.Zodra je nu foto's maakt met je smartphone verschijnen deze automatisch in je Lightroom CC, ook op de desktop. Dat scheelt een boel importeer acties.Let goed op als je een foto verwijderd uit Lightroom CC. Je foto wordt namelijk ook op al je andere apparaten verwijderd uit Lightroom. Dus ook in Lightroom op je mobiel is een foto na het verwijderen niet meer beschikbaar.Maar Lightroom blijft echter wel af van het origineel, mits je die ook nog ergens hebt staan. Wanneer je een foto importeert in Lightroom CC wordt er namelijk altijd een kopie van de foto gemaakt: eentje in Lightroom CC en het origineel waarvan je geïmporteerd hebt.Dus stel dat je een foto op je smartphone gemaakt hebt, maar je wil deze toch niet in Lightroom? Dan zal de foto na het verwijderen nog wel in de fotorol van je smartphone staan. Uit je Lightroom app op je smartphone is ie dan wel verdwenen.als je foto's vanaf je geheugenkaart kopieert en je formatteert later je geheugenkaartje zodat je weer kunt fotograferen, dan ben je de foto's uiteraard wel kwijt.Binnen Lightroom CC kun je werken met albums. Albums zijn collecties van foto's. Je kunt albums aanmaken door op het archiefdoosje te klikken. Na het aanmaken kun je foto's die je in het album wilt hebben hier naar toe slepen.Klik je op het plus-icoontje, dan kun je naast albums ook folders aanmaken. Deze folders kun je gebruiken omte organiseren. Je kunt bijvoorbeeld een folder aanmaken voor vakanties waarin je per vakantie een album aan maakt.