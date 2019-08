5 tips voor prachtbeelden tijdens de donkere uurtjes

1. Diafragma

Het is handig om je diafragma steeds op dezelfde waarde te houden en je belichting alleen aan te passen met je sluitertijd. Als je je diafragma aanpast benvloed je daarmee namelijk ook je scherptediepte.Overigens presteren de meeste objectieven het best met een diafragma tussen f/8 en f/11. Je hoeft daar natuurlijk niet aan vast te houden, je kunt ook waardes van bijvoorbeeld f/16 gebruiken als je dat wilt.Het voordeel van het verder 'dichtschroeven' van je diafragma is dat je mooie sterren zult zien ontstaan in de lampen.