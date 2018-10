5 tips voor schoolfotografie

Tip 1: Voorbereiding

Niets is zo belangrijk als een goede voorbereiding. Denk na over het systeem waarmee je wilt werken, en test daar vooraf al mee. Zorg dat je voor alle klassen een duidelijke planning maakt waarin je rekening houdt met bijvoorbeeld de gymlessen.Je wilt immers geen kinderen met knalrode hoofden op de foto. En regel dat je voldoende hulp (ouders) hebt op de dag zelf.Neem op de dag zelf ruim de tijd om te zorgen dat je opstelling en je lampen goed staan. Maak ook een paar testfoto's. Door ervoor te zorgen dat de belichting meteen goed is, voorkom je dat je achteraf veel tijd kwijt bent met de nabewerking.Door gebruik te maken van een grijskaart kun je tijdens de nabewerking eenvoudig de juiste instellingen voor een goede kleurweergave toepassen.Privacy is belangrijk als het om foto's van kinderen gaat. Zorg er daarom voor dat de ouders alleen maar de individuele foto's van hun eigen kinderen kunnen zien en niet die van andere kinderen. Oypo heeft hier een handig systeem voor.Door te fotograferen met de Oypo-app kun je achteraf met enkele muisklikken de foto's in aparte mappen zetten, voorzien van een unieke inlogcode en een wachtwoord. Daarnaast kun je in de app voor kostprijs persoonlijke inlogkaartjes die je zelf in je eigen huisstijl kunt ontwerpen laten printen.Er zijn verschillende manieren om de foto's aan te bieden aan de ouders. Een daarvan is een webshop integreren in je eigen website. Doordat de ouders op jouw eigen website terechtkomen, zien ze meteen wie je bent en wat je eventueel nog meer te bieden hebt.Ook hiervoor heeft Oypo een mooie oplossing. Zonder programmeerkennis kun je eenvoudig de webshop van Oypo integreren in je eigen website.Een extra optie is het gebruik van white label als aanvulling op je webintegratie. Door deze optie toe te voegen kun je de bestellingen in je in je eigen huisstijl laten verzenden. Zo zorg je ervoor dat jouw naam meerdere malen bij de klant onder de aandacht komt.Denk goed na over je aanbod aan fotoproducten. Maak hierin duidelijke keuzes. Je kunt wel alle soorten en maten fotopapier, wanddecoraties en funproducten aanbieden, maar het is verstandiger een wat beperkter assortiment aan te bieden.Kijk wat past bij jouw fotografie en bij de klant.Ga ook slim om met kortingen. De klant is hier vaak gek op. Trigger ouders om snel te bestellen door bijvoorbeeld in de eerste twee weken de verzendkosten voor eigen rekening te nemen of een leuke korting te geven.Houd er wel rekening mee dat je met korting de prijs krijgt die je wilt hebben voor je foto's.Om je op weg te helpen met je schoolfotografie heeft Photofacts samen met Oypo een cursus schoolfotografie ontwikkeld. Daarnaast is het ook interessant om het whitepaper over schoolfotografie te lezen. Deze vind je terug op whitepaper.oypo.nl