6 Tips voor betere tuinfoto's

6. Lichtval beÔnvloeden met schermen

Met schermen kun je de belichting van je onderwerp beÔnvloeden. Het fotograferen van planten en insecten, kan hiermee flink verbeteren.Er zijn drie typen schermen die populair zijn bij tuinfotografen. Het diffusiescherm is een fijnmazig wit doorschijnend doek dat strak gespannen is. Je kunt het boven je onderwerp houden en zo het felle zonlicht verstrooien. De schaduwen worden zachter, de kleuren minder hard: het contrast wordt gematigd.Een zilverscherm is een reflecterend zilverkleurig scherm. Door het zonlicht via dit scherm op je onderwerp te richten valt er extra licht op. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je onderwerp in de schaduw staat of de achtergrond erg licht is. Het licht is relatief koud van kleur.Een goudscherm is een soortgelijk scherm maar dan goudkleurig. Het geeft een warme gloed over je onderwerp, je bootst er als het ware het vroege ochtendlicht of late avondlicht mee na. In de handel zijn schermen van allerlei formaat te krijgen.Handig zijn de schermen die inklapbaar zijn, waardoor ze handzaam zijn en gemakkelijk mee te nemen. Er zijn zelfs schermen waar je alles in een hebt.Wil je nog meer tips lezen, bekijk dan ook eens het Praktijkboek Planten- En Tuinfotografie . Geschreven door de beste Nederlandse tuinfotografen.