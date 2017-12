7 mythes ontzenuwd door Sinterklaas

1. Nabewerking is overbodig,

als je meteen een goede foto maakt is dat niet nodig.

Feit blijft dat je altijd meer uit je foto kunt halen

dan de camera je wil laten verhalen.

Een slechte foto wordt echter nooit echt goed,

hoezeer je in de nabewerking je best ook doet.



2. Nooit meer last van lensflare met een zonnekap,

werkt lang niet altijd, of je houdt verplicht je kadering krap.

Met een groothoek of lage zonnestand,

staat de zon pal in beeld en komen de gekleurde vlekken weer tot stand.



3. Zoomen doe je met je voeten,

is geen kwestie van moeten.

Zweer je bij een vast brandpunt,

besef dan dat je met een zoomlens hele andere dingen kunt.

Standpunt, compositie en perspectief veranderen accuut,

Je snijdt je beeld op maat en storende elementen verdwijnen resoluut.



4. Lichtsterke primes werken het best,

als je ze op hun maximale opening test.

Werk je vaak met een groot diafragma-getal,

bedenk dan dat een zoomlens net zo goed werken zal.

Deze mythe klopt toch echt niet,

een kleinere opening werkt toch vaak beter zoals je ziet.



Van een lichtsterke prime heb je in allerlei opzichten profijt,

focussen in het donker gaat hiermee beter, dit scheelt dus tijd!



5. Ik fotografeer alles uit de hand,

mijn stabilisatie helpt me toch wel uit de brand.

Al mijn beelden zijn loeischerp,

ook als ik flink inzoom en met ellenlange sluitertijden werp.

Helaas gaat ook deze vlieger niet geheel op,

beweging bij lange sluiter maakt van je foto alsnog een flop.



6. Trillingen zie je altijd terug,

die conclusie is echter toch wat te vlug.

Al eens een lange sluitertijd geprobeerd?

Wellicht is de trilling te kort om te worden geregistreerd!

Klap echter wel je spiegel op,

want anders kost deze trilling je alsnog de kop.



7. Plaats je je Big Stopper als eerste voor je lens,

dan is scherpstellen en kaderen er niet meer bij, de verduistering is te intens.

De optische zoeker is inderdaad verduisterd,

maar wat als je Live view gebruikt, die zit niet aan het filter gekluisterd.

Ook een digitale zoeker biedt relaas,

maar die zit niet op iedere camera helaas...



De mythe over mijzelf is jullie waarschijnlijk wel bekend?

Ik ben namelijk geen Spaanse, maar een Turkse vent...