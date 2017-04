7 nuttige cameratrucs voor Nikonians

Houd de twee knoppen gewoon ingedrukt totdat "For" op het bovenste scherm verschijnt. Druk nog een keer om je kaart te formatteren. Je hoeft niet meer in het menu te duiken.



Je kunt zelfs de hoofd- command draaiknop gebruiken om te selecteren welke kaart je wilt formatteren. U kunt zelfs de hoofd opdracht draaiknop gebruiken om te selecteren welke kaart u wilt formatteren, vanuit het 'For' scherm.





5. Tijdelijk de flitser uitschakelen

6. Gebruik de Movie Record knop om de ISO-stand te veranderen

Als je een Speedlight flitser op je camera hebt aangesloten is het niet nodig om hem aan en uit te zetten, iedere keer als je hem wel of juist niet wilt gebruiken. In plaats daarvan kun je hem aan laten staan en je Function of Preview knoppen programmeren om hem tijdelijk uit te schakelen zodra je deze knop indrukt en vasthoudt.Voor on-the-fly ISO-wijzigingen terwijl je door de zoeker kijkt, pas je gewoon je Movie Record knop aan, zodat je je ISO-setting kunt wijzigen door het ingedrukt houden van de main command draaiknop. Makkelijk! Je kunt ook de sub-command draaiknop aan de voorzijde van de camera instellen om op dezelfde manier normale naar Auto-ISO te wijzigen.