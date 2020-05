7 Tips: dynamisch bereik optimaal benutten

Het dynamisch bereik in deze scène is maar heel klein. Geen enkele camera zal hier moeite mee hebben

Onze ogen en een camerasensor

Onze ogen zijn beter in het aanpassen van donker naar licht dan een camerasensor, zeker als de overgang geleidelijk gaat. Onze ogen passen zich aan de langzaam afnemende hoeveelheid licht aan als het donker wordt. Wij kunnen in het donker nog heel wat details onderscheiden.Als heel licht en heel donker echter vlak achter elkaar komen, wordt het lastiger en moet je wellicht een paar keer knipperen. Maar uiteindelijk worden die grote verschillen in helderheid toch goed opgevangen door het mensenlijk oog. We kunnen in diepe schaduwen nog details ontwaren en tegelijkertijd nog een vogel tegen een heldere lucht zien vliegen.Je camerasensor heeft daar heel wat meer problemen mee en alles wat buiten het dynamisch bereik van de sensor valt, wordt volledig zwart of volledig wit op de foto weergegeven.Het menselijk oog kan 20 stops aan contrast verwerken en heeft dus een dynamisch bereik van 20 stops. Als 1 stop een verdubbeling is, is 2 stops verschil liefst 1 miljoen keer zoveel licht. Een gemiddelde camera kan ongeveer 12 stops aan contrast overbruggen; de betere camera's zo'n 15 stops.Dat is tussen de 4.000 en 32.000 x zoveel licht. Het lijkt veel maar is dus wel een verschil met de factor miljoen van je eigen ogen!Niet alle camera's hebben eenzelfde dynamisch bereik: sensoren verschillen aanzienlijk en zelfs voor gelijkwaardige sensoren slaagt de ene fabrikant er soms in om net iets meer bereik uit een sensor te halen dan de andere.De Fujifilm X-E bijvoorbeeld, is een spiegelloze systeemcamera met een aps-c sensor, die vele camera's met een volformaat sensor verslaat! Maar in het algemeen kun je wel stellen dat hoe groter de sensor is, hoe groter het dynamisch bereik zal zijn.