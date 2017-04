7 tips om bliksem te fotograferen

Een toevalstreffer in Frankrijk

2. RAW

3. Zelfontspanner

4. Sluitertijd

5. Statief

6. Locatie

7. Veiligheid

Als je het meeste uit je foto's wilt halen is RAW absoluut de beste keuze. Zeker omdat je niet weet of je ooit weer zo'n moment zult meemaken met je camera paraat.Om de camera stil te houden zet je de zelfontspanner op twee seconden. Zo voorkom je bewegingsonscherpte. Er zijn speciale afstandsbedieningen te koop zoals een lightning trigger.De Joopic Cambuddy Pro heeft dit bijvoorbeeld Die reageert op licht en maakt direct een foto zodra er een bliksemschicht aan de hemel verschijnt.Heb je niet zo'n handig apparaatje bij de hand? Wellicht kan je camera ook continue opnames maken (interval). Dan laat je de camera gewoon lekker doorschieten en verwijder je achteraf alle foto's waar geen bliksem op te zien is.Bij een heftige onweersbui met meerdere bliksemschichten achter elkaar heb bij goede timing redelijke kans er een aantal mee te pakken uit de hand met redelijk korte sluitertijd. Is er minder onweer, dan zul je de sluiter langer open moeten laten.Je kan de maximale sluitertijd (een halve minuut) instellen en proberen alle bliksemschichten die gedurende die tijd voorbij komen mee te pikken. Hou er dan wel rekening dat je foto's niet overbelicht raken, dus kies een lage ISO-waarde en kleine diafragma-opening.Zo'n lange sluitertijd kan niet uit de hand. Je moet dus een statief gebruiken. Zorg ervoor dat je statief stevig in het zand staat en dat één van je statiefpoten naar je onderwerp gericht staat. Zo richt je de lens over de poot en staat je statief het stevigst.Een foto van bliksem is al snel spectaculair, maar met wat extra moeite wordt de foto pas echt bijzonder. Het kan enorm helpen een mooie locatie uit te zoeken. Bijvoorbeeld vanaf een hoge verdieping in een flat waarbij je over een stad uit kijkt.Of (bijvoorbeeld op vakantie) in de bergen. Laat je omgeving meespelen in je foto. Eigenlijk is de beste manier gewoon een mooie (landschaps)foto te schieten. Als je daar dan ook nog bliksem in kunt krijgen is dat een prachtige bonus!Bliksem is niet alleen mooi, het kan ook gevaarlijk zijn. Let dus vooral goed op jezelf en je apparatuur tijdens het fotograferen. Werk vanuit een gebouw of vanuit je auto.Ga in elk geval niet onder een boom staan en uiteraard ook niet als hoogste punt in een open veld. Onweer gaat meestal samen met flink wat regen. Zorg dus dat je droog kunt staan en dat ook je apparatuur niet nat wordt.