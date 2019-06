7 tips om de zomer mooi in beeld te brengen

Tijdens een zomers fietstochtje of wandeling of tijdens de zomervakantie komen we vaker in de natuur dan 's winters. Bovendien staat die natuur er dan ook nog eens prachtig bij.



Vincent van Gogh werd een dikke honderd jaar geleden al geÔnspireerd door de geel, groen en blauwe tinten van de zomerakkers. En ook nu verleiden die kleurige landschappen ons nog tot het maken van foto's.



Toch blijkt het af en toe nog best lastig om die kleurenpracht goed over te brengen op een digitale beeldchip. Kleuren worden fletser dan wanneer je ze in het echt ervaart. Schaduwen zijn zwart en dreigend en de weidsheid van het landschap komt soms totaal niet over op de foto. Wat te doen?





1. Natuurfotografie

Voor natuurfotografie geldt feitelijk hetzelfde als voor landschappen: ben er vroeg bij. Niet alleen is het licht vroeg in de ochtend op z'n best, maar ook de dieren die je wil fotograferen zijn dan het meest actief. En dat levert de beste en veelzijdigste foto's op.Ook in dit geval is vooraf nadenken over wat voor soort foto's je wil gaan maken verstandig. Welke dieren wil je vastleggen? Welke locatie is het best hiervoor? Uit welke richting komt het zonlicht op welk tijdstip?Op internet kun je bekijken waar andere fotografen succesvol in zijn geweest. Zoek uit hoe ze daarbij te werk zijn gegaan en welke tips en trucs ze erbij hebben toegepast. Raap je moed bij elkaar en vraag eens of je een meer een dag mag meelopen met een gevestigde natuur- of wildlife-fotograaf.