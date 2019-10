7 tips om die prachtige herfsttinten vast te leggen

Door de witbalans op 'bewolkt' te zetten, benadruk je de warme herfstkleuren

1. Camera-instellingen

Het is nog niet zo eenvoudig om die intense kleurenpracht ook goed op beeld vast te leggen. De manier waarop jij die kleuren ervaart komt vaak niet overeen met de manier waarop je camera ze registreert.Je moet de juiste weersomstandigheden afwachten, de juiste instellingen gebruiken en achteraf tijdens de nabewerking de kleuren vaak nog wat extra oppeppen.De periode waarin de herfst op haar mooist is duurt ook nog eens niet al te lang… Maar met onderstaande tips ga je in ieder geval goed voorbereid op pad om dat korte moment zo optimaal mogelijk te benutten.Hoewel je achteraf nog heel veel aan je foto kunt veranderen (zeker als je in raw fotografeert), blijf het belangrijk om in het veld al naar de perfecte opname te streven. Een foto die al goed is, wordt achteraf alleen nog maar beter.Vermijd in ieder geval de automatische standen om niet-optimale beslissingen van je camera te vermijden. Een halfautomaat-stand met diafragmavoorkeur (Av of A) is vaak ideaal omdat je hiermee je diafragma en dus ook scherptediepte kunt bepalen. Voor landschappen is een diafragma van f/11 of f/16 ideaal.Houd de iso zo laag mogelijk, maar houd wel rekening met de omstandigheden en zorg dat je geen last krijgt van bewegingsonscherpte. Bij veel wind en weinig licht zet je de iso-waarde wat hoger, want zelfs met een statief kan in dat soort omstandigheden bewegingsonscherpte ontstaan.Als de autofocus niet goed werkt kun je beter handmatig scherpstellen. Als je scherstelt op ongeveer 1/3e van het landschap, zal de foto scherp zijn van voor naar achteren. Gebruik eventueel liveview om de scherpte te controleren. Je kunt inzoomen en het kadertje door het beeld verplaatsen om te kijken of alles van voor naar achter mooi scherp is.Ook kan je met liveview je compositie mooi beoordelen. Je batterijen gaan wel sneller leeg in liveview, dus zorg voor een reservebatterij!