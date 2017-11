7 tips om zelf een fashion foto te maken

2. Model en visagiste

Zoek vervolgens een goede visagist en/of een stylist. Dat kan bijvoorbeeld via Facebook. Op de Facebook-pagina Modellen, Fotografen en Visagisten worden opdrachten en werk onder elkaar uitgewisseld.Je kunt hier je moodboard plaatsen om te laten zien wat je van plan bent en zo trek je de mensen aan, die zich aangesproken voelen door jouw moodboard of concept.Als je je fotoshoot aanbiedt als(Time For Print) werkt het team mee aan de shoot, in ruil voor de foto's die je hebt geschoten.Het model maakt of breekt je fotoserie, dus de keuze voor deze persoon is erg belangrijk. Het model moet jouw ideeŽn overdragen en uitstralen op beeld. Je model moet openstaan voor je aanwijzingen, weten wat je wilt en snappen hoe hij/zij moet poseren.is best belangrijk!Zoek naar een model dat je aanspreekt door diens portfolio te bekijken. Een bepaalde blik of pose kan iets zijn dat je aantrekt waardoor je weet dat dit de juiste keuze is voor je concept. Past hij of zij helemaal bij jouw concept en ben je beiden enthousiast? Dan kun je aan de slag!