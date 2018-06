7 tips voor het maken van een mooie reisreportage

3. Kies het goede tijdstip

4. Bedenk en kies een relevant onderwerp

Het tijdstip waarop je foto's neemt is heel belangrijk. Ik hou zelf van de vroege ochtend en late namiddag (het gouden uurtje), omdat er dan een rijk goudkleurig licht is. Doordat de zon dan niet loodrecht horizontaal op de aarde schijnt heb je minder last van harde schaduwen.De momenten voor de zonsopkomst en na de zonsondergang (blauwe uurtje) zijn ook waanzinnig mooi. Nu kun je mooi met een lange belichtingstijd fotograferen.De lucht is dan ook mooi blauw in plaats van wit. Deze tijdstippen kunnen ook perfect zijn voor het maken van contrasterende zwart-wit foto's.Als je een verhaal wilt vertellen, sta dan stil bij wat het belangrijkste onderwerp is dat je wilt laten zien.Als je zowel op je voor- als achtergrond onderwerpen hebt gepositioneerd, zorgt dat ervoor dat ze echter en dieper lijken.