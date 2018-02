7 tips voor het maken van foto's op een kermis

f/20, ISO 100, 1,6 sec.

3. Manual-modus

4. Het tijdstip

5. Objectief

6. Standpunt

Het is belangrijk om met klein diafragma (groot getal) te fotograferen anders kom je niet aan een lange sluitertijd. Maar dat kan natuurlijk per situatie anders zijn.Omdat de attracties veel verschillende bewegingen maken is iedere foto weer helemaal anders. Dus is het goed om te spelen met de sluitertijd en diafragma.Het is belangrijk om ISO zo laag mogelijk te zetten. In mij geval was dat ISO 100. Dit om geen ruis te krijgen en met een hogere ISO wordt je sluitertijd natuurlijk ook korter. Het is ook uitproberen welke sluitertijd bij welke attractie het best tot zijn recht komt.Als je in de manual-modus van je camera fotografeert, kun je zelf bepalen hoeveel licht er op je sensor valt en makkelijker spelen met je sluitertijd. Wil je bijvoorbeeld een bewegende draaimolen fotografen? Dan heb je een andere sluitertijd nodig dan wanneer je iets wil bevriezen.Het mooiste moment om de kermis te fotograferen is in het blauwe uur. Hier is de lucht nog niet helemaal zwart, maar hangt er nog een blauwe gloed in de lucht. Hierdoor komt er meer dynamiek in je foto's, door een lucht waar nog details in te zien zijn.Net na zonsondergang is de kermis op zijn mooist. De lucht krijgt tijdens deze periode namelijk een diepblauwe kleur en de lichtjes zijn beter zichtbaar.Een groothoekobjectief is het gemakkelijkst om mee te fotograferen op een kermis. Op deze manier heb je de mogelijkheid om een attractie in zijn geheel vast te leggen en om beweging en statische delen te combineren in n beeld.Het is het beste om verschillende standpunten uit te proberen. Zweefmolens zijn bijvoorbeeld mooi te fotograferen vanuit laag standpunt met groothoeklens en bij sommige attracties is het juist erg mooi om slechts n detail vast te leggen.Bij rustigere attracties zou je zelfs kunnen vanuit de attractie zelf kunnen fotograferen.