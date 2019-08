7 tips voor reisfoto's die niemand heeft

Foto: Tom Holmes

Eenkan een handige aanvulling zijn op reis, maar het kan je ook enorm in de weg zitten, vooral tijdens wandelingen. Bedenk daarom per dag of een statief wel echt nodig is. Neem het wel mee in je bagage, maar laat het regelmatig achter als je echt op stap gaat.De gelegenheid moet goed zijn om het statief te kunnen gebruiken. Er zijn ook carbonversies te koop, die een stuk lichter zijn. Helaas zijn ze wel behoorlijk aan de prijs...Een heikel punt voor de reisfotograaf is: welkeneem ik mee? Je fototas op reis moet altijd een balans zijn tussen gemakkelijk lopen, goede bescherming en grote inhoud. Je zult merken dat gemakkelijk lopen belangrijker is dan je aanvankelijk denkt. Op reis loop je toch altijd langere afstanden dan je van plan was.Er zijn eigenlijk drie soorten fototassen: schoudertas, rugtas en slingtas. Professionals gebruiken vaak een schoudertas omdat deze snel en gemakkelijk toegankelijk is.Een rugtas is echter handiger als je langere afstanden moet lopen vanwege de stabiele balans. Je merkt eigenlijk nauwelijks dat je hem bij je hebt. Onhandig is wel dat je hem steeds af moet doen om bij je apparatuur te kunnen.Een slingtas lijkt een ideale combi. Hij hangt op je rug en door hem te 'slingen' hangt hij ineens voor je buik. Het nadeel van een slingtas is echter dat hij niet al te groot is. De keuze is dus vooral persoonlijk. Probeer gewoon wat verschillende tassen uit in de winkel en bepaal wat het beste bij je past.