7 tips voor scherpe foto's bij harde wind

Het is ook weer net zo dat ze nooit bruikbaar zijn, soms heb je die middelste kolom gewoon nodig om een bepaalde hoogte te bereiken. Maar het zal je scherpte aanzienlijk schaden als je hem gebruikt tijdens harde wind. Zet hem zoveel mogelijk in de laagste positie!





2. Zet je statief laag

3. Gebruik de stabilisator

Er vanuit gaande dat je compositie het toelaat zul je meteen verbetering zien in je scherpte door je statief een voet of twee te verlagen. Zelfs bij zachte wind krijg je al een mindere scherpte als je met een stevig carbonvezel-statief werkt op volledige hoogte.Alleen al het ineenschuiven of instorten van slechts een enkel gedeelte een statiefpoot kan al een hoop onscherpte en wazige beelden veroorzaken. Bij wind is dit wel een van de beste manieren om een optimale scherpte te bereiken in je foto's.Een ander belangrijk aspect: wanneer een van je statiedelen inschuift moet het wel het dunste deel zijn. Dunne statiefdelen zijn veel vatbaarder voor trillingen.Het enige geval waar dit niet van toepassing is, is als je foto's in het zand of in de oceaan maakt. Als je niet wilt dat zand of zout de scharnieren van je statief beschadigen. In dat geval is het goed om de onderste, dunste gedeeltes van je statief langer te maken.Hoewel altijd gezegd wordt de stabilizer (in lens of body) uit te zetten als je vanaf statief werkt is dit een situatie waarbij dit advies absoluut niet van toepassing is.Trillingsreductie (ook bekend als optische stabilisatie of trillingscompensatie) voldoet erg goed om wazige, onscherpe foto's in de wind te verminderen. Kijk maar eens naar het verschil in onderstaande foto's. Beide genomen op 100mm bij sterke wind en beide genomen op 1/4 seconde: