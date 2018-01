8 tips: Hoe word je rijk als fotograaf

1. Wat is rijk?

2. Bouw je vermogen maandelijks op

3. Start met je basisvermogen

4. Laat je vermogen voor je werken

5. Gebruik indexfondsen

Je eerste stap naar rijkdom is om te kijken wat jij 'rijk' vindt. Ik houd het even bij financiële rijkdom in dit artikel. Natuurlijk zijn er ook andere manieren om een rijk leven te hebben, maar laten we wel wezen: dat is het makkelijkste als je er financieel goed bij zit.In mijn ogen ben je rijk op het moment dat je lekker kunt leven zoals je dat wilt én alsnog jaarlijks een mooi bedrag overhoudt.Wanneer je rijk bent volgens die definitie hangt uiteraard af van wat jij graag wilt in je leven. Als je in een dikke villa met een mooie bolide voor de deur wilt wonen en vijf keer per jaar op vakantie wilt, dan zal je iets harder (of slimmer) moeten werken voordat je jezelf rijk kunt noemen.Zijn jouw eisen wat lager, dan wordt het ook eenvoudiger om rijkdom te bereiken. Het is slim om voor jezelf vast te stellen wanneer je vindt dat je rijk bent. Dan wordt het een concreet doel om te behalen.Ja, je kunt natuurlijk in één klap rijk worden door de loterij te winnen. In de praktijk is die kans echter erg klein. In één klap rijk worden is vrijwel nooit realistisch. Rijk worden is een kwestie van constant en geleidelijk opbouwen van je vermogen.Een goede manier om rijk te worden is door maandelijks 10 tot 20 procent van je inkomsten apart te zetten. Hoe meer je kunt missen, hoe sneller je financieel vrij zult zijn.Tien procent van je inkomen, dat zou je altijd wel ergens moeten kunnen besparen. Verderop in dit artikel komen alvast wat tips voorbij, maar het belangrijkste is dat je ervoor moet zorgen dat je gewoon elke maand wat overhoudt om weg te zetten en te laten groeien.Begin met het opbouwen van je basisvermogen. Een bedrag op je spaarrekening waarmee je het probleemloos een half jaar uit kunt houden zonder dat er ook maar een cent inkomsten binnen komt.Wat dat bedrag is, is natuurlijk afhankelijk van je uitgavenpatroon. Stel dat je maandelijks 2.000 euro uitgeeft, dan is je basisvermogen dus zes maal tweeduizend euro: 12.000 euro.Dit bedrag wil je op een spaarrekening hebben staan waar je vrijwel direct bij kan. Spreek dit bedrag niet aan voor willekeurige uitgaven, maar houd het gereserveerd voor noodgevallen.Op het moment dat je geen werk hebt is het je buffer om rustig op zoek te gaan naar nieuw werk. Gaat de wasmachine kapot, dan staat er zonder problemen snel een nieuwe. Of begeeft je auto het dan kun je die reparatie ook betalen als de rekening hoog uit valt.Wat je trouwens zal ontdekken is dat je basisvermogen een belangrijke buffer is die je rust zal geven. Je hoeft je niet direct druk te maken als de inkomsten een maandje wat minder zijn of als er onverwachte kosten opduiken.Het geeft je ook de rust om nee te zeggen tegen een opdracht die je minder aanspreekt of juist tijd te stoppen in dingen die je niet direct op de korte termijn geld opleveren.Als je eenmaal je basisvermogen op orde hebt stop je uiteraard niet. Nu wordt het namelijk pas echt leuk. Je kunt het geld boven je basisvermogen gebruiken om rijker te worden. Je laat je geld voor je werken.Op je spaarrekening werkt je geld momenteel in elk geval niet voor je. Als je daarop 0,2 procent rente krijgt heb je al een goede spaarrekening te pakken. Dat is niet voldoende groei om überhaupt de inflatie van je geld bij te benen. Feitelijk wordt het geld op je spaarrekening elk jaar minder waard.Je kunt je vermogen voor je laten werken door het slim te investeren. Daarbij kun je uiteraard zelf bepalen hoeveel risico je wilt nemen. Bijvoorbeeld erg veel door in Bitcoin te beleggen of juist relatief veilig met aandelen en/of obligaties.Maar je kunt ook investeren in vastgoed of een start-up. Eigenlijk geldt altijd: hoe groter de risico's hoe groter de potentiële opbrengsten. Maar ook: hoe groter de kans dat je vermogen afneemt.Nog veiliger en in mijn ogen de slimste keuze is beleggen in indexfondsen. Bij een indexfonds beleg je niet in één bedrijf, maar direct in een heleboel. Zo spreid je de risico's. Bij een indexfonds moet je erg letten op de kosten die je betaalt. Die moeten namelijk zo laag mogelijk zijn, want die eten keihard van je winsten.Mijn advies zou zijn om de Vanguard S&P 500 ETF indexfonds te nemen. Deze heeft lage kosten en een mooi rendement (over meerdere jaren).Als je kijkt naar de afgelopen honderd jaar dan maakt het niet uit wanneer je ingestapt bent (ook al is het vlak voor een beurscrisis). Over een beleggingsperiode van 10 jaar haalde je altijd zo ongeveer 7 procent rendement per jaar.Het komt er op neer dat als je nu een bedrag in zo'n indexfonds stopt je vrijwel zeker weet dat je over 10 jaar je inleg verdubbelt hebt. Dat is in elk geval ontzettend veel meer dan je in diezelfde 10 jaar met je spaarrekening zal halen.Er is dus een reden waarom ik je aanraad eerst een basisvermogen op te bouwen: geld dat je op deze manier belegt kan mogelijk op korte termijn minder waard worden. Je moet het dus niet opeens zomaar nodig hebben, dan kan het je geld kosten.Een interessante manier om met indexfondsen aan de slag te gaan is Binck Fundcoach . Hierbij kun je tegen lage kosten maandelijks een vast bedrag inleggen in indexfondsen. Een goede manier om over de loop van tijd een flink vermogen op te bouwen.