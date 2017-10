8 tips om het fotograferen van hardlopers te verbeteren

f/2.8, 1/1600s, ISO 200 @ 24mm

2. Check de weersvoorspellingen

3. Hoog en laag standpunt

Niets is zo vervelend om overvallen te worden door een flinke regenbui als je op locatie aan het fotograferen bent. Ik spreek uit ervaring en kan je vertellen dat het voor jou als fotograaf en je apparatuur niet leuk is.Een camera en objectief welke spatwaterdicht zijn kunnen wel een klein regenbuitje verdragen maar de meeste camera's kun je beter niet blootstellen aan een lading regendruppels of je moet één van de topmodellen van bv Canon of Nikon bezitten.Zorg voor goede regenkleding zoals een waterdichte poncho / regenpak en goed schoeisel. Verder is een zogenaamde 'rain cover' voor je camerabody en objectief geen overbodige luxe.Een water-absorberend doekje en een lensdoekje zijn dan ook onontbeerlijk. Met het eerste doekje kun je het meeste water van je camera verwijderen en het objectiefglas 'deppen' terwijl je met het lensdoekje daarna het objectiefglas helemaal droog kunt maken.Ook kun je bij het gebruik van een éénpootstatief (monopod) deze voorzien van een paraplu. Met een beetje handigheid is een zogenaamde golfersparaplu (te krijgen bij bijna alle golfwinkels) eenvoudig op je monopod te monteren met als resultaat dat je droog kunt fotograferen.Het innemen van het juiste standpunt is cruciaal voor betere sportfoto's. Vaak is er bij de start/finish een mogelijkheid om een hogere plek in te nemen.Het in beeld brengen van een grote groep hardlopers vanaf een hoger standpunt levert aparte foto's en zal iedere organisatie tevreden stellen. Het is namelijk goede promotie voor hun sportevenement.