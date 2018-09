8 tips voor abstracte fotografie

Expliciet

Omdat fotografie zo expliciet is, zie je vaker semi-abstracte dan echt abstracte foto's. Dat komt doordat we geneigd zijn afbeeldingen die wazig of vervormd zijn te negeren, omdat we ze niet meer herkennen. Bij heel weinig haarscherpe foto's is het niet meer mogelijk om te achterhalen wat het onderwerp is.Dat is echter geen slechte zaak. Als je meteen kunt zien dat op een bepaalde foto een gebouw te zien is wilt dat nog niet zeggen dat dit een puur expliciet beeld is zonder aanwijzingen naar abstracte fotografie. Semi-abstract werk kan toch heel veel zeggingskracht hebben.Semi-abstracte fotografie zie je vaak terug in foto's van huidige fotografen. Vaak worden scŤnes samengesteld alsof het een abstracte verzameling is van lijnen, vormen, kleuren, texturen en dingen die bij elkaar horen voor het vormen van een emotionele boodschap in een foto.Het letterlijke of expliciete is hierbij echt ondergeschikt. Ik zie dit vaak terug bij foto's van mijn favoriete fotografen. Er zit iets in die foto's (die vaak wel een duidelijk herkenbaar onderwerp weergeven) die de compositie losmaken van het onderwerp. Alsof het onderwerp niet wordt weergegeven, maar alleen de vormen en kleuren.Dit hoeft natuurlijk niet altijd ideaal te zijn, maar soms is een abstracte mindset een goede keuze om je foto net dat beetje extra te geven.