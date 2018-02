8 tips voor het fotograferen van kunst

Gebruik een statief zodat je precies op de goede hoogte en evenwijdig aan het schilderij fotografeert

3. Let op kleurtemperatuur en witbalans

4. Zorg dat de kleuren kloppen!

Als je binnen fotografeert (wat vaak het geval is bij schilderijen) met andere lichtbronnen dan daglicht, dan is het belangrijk om aandacht te besteden aan de kleurtonen of de kleurtemperatuur van deze lichtbronnen (lampen).LED-licht heeft een kleurtemperatuur van 6500 Kelvin. Dit geeft een prima kleurtemperatuur, dezelfde als daglicht. Jacqueline heeft het geluk over een dakraam te beschikken in haar studio, waardoor veel diffuus daglicht naar binnen komt.Daglicht oogt altijd een beetje blauwig, het is zeker geen 'warm' (geelachtig) licht! Met weinig licht fotograferen levert foute kleuren op. Alles wordt dan te blauw en te donker. Dit is ook niet meer op te halen in de computer.Ons oog past zich gemakkelijk aan aan de verschillende kleurtemperaturen en kan eenvoudig bepalen wat wit is. Een camera heeft daar wat meer moeite mee. Daarom is het belangrijk om de witbalans van de camera goed af te stemmen op de situatie. Het doel is om het wit in je beeld af te stemmen op het wit dat je ogen zien.Als je in RAW fotografeert kun je de witbalans achteraf nog bijstellen. Verschillende kleurtemperaturen in één ruimte is echter lastiger te verhelpen in de nabewerking. Dit kun je 'gelijktrekken' door gebruikmaking van 'gels' of filters.De kleurtemperatuur kun je in de nabewerking nog bijtrekken naar aanleiding van het wit van de muur dat je hebt mee-gefotografeerd. Werk bij voorkeur met neutraal licht, lichtbewolkt weer.Met kunstlicht fotograferen kan soms niet anders en dan zit je geheid met gele foto's. Dit bijwerken in je computer is heel lastig. Probeer kunstmatige lichtbronnen (en al zeker TL-licht, dat geeft een groene zweem) zoveel mogelijk uit te doen.Als je de foto's van de kunstwerken laat afdrukken moet je zorgen dat de kleuren kloppen. Of dat in ieder geval de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderd wordt.