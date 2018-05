8 Tips voor uitvaartfotografie

2. Geluidloos

3. Contact

Als je je wilt verplaatsen kun je dat het beste doen tijdens het draaien van een muziekstuk of een speech. Mensen zijn dan daarop gefocusseerd. Ik kreeg veel complimenten over mijn geruisloosheid en onopvallendheid (ook tijdens concerten trouwens).Zorg dat je zo min mogelijk geluid maakt. Draag daarom schoenen met zachte zolen. Geen harde of leren zool bijvoorbeeld en geen hoge hakken. Daarnaast staat de camera altijd op de stille modus. De stilte onderbreken door geklik van de camera is iets wat je niet wilt.Vaak heb je van tevoren geen contact met de nabestaanden, je ziet ze vaak pas bij het uitvaartcentrum. Soms is er vooraf een telefoongesprek, bijvoorbeeld over de aanpak of de kosten. Maar vaak wordt dit al via de uitvaartbeleid(st)er geregeld.Ook op de dag van de uitvaart zelf wordt er maar weinig gesproken met je als fotograaf. Je bent gewoon aan het werk, dus praat je eigenlijk niet met de mensen. Naderhand is er wel vaak contact en krijg je ook wel complimenten of opmerkingen of ze het mooi of fijn vonden.Als er kinderen in het spel zijn gaan de contacten vaak niet via de ouders, maar via de familieleden. Ouders hebben vaak wel wat anders aan hun hoofd. De keuzes worden vaak aan de fotograaf overgelaten. Vaak wordt wel van tevoren bepaald of er foto's van de overledene moeten worden gemaakt of niet.