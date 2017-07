8 tips voor vakantiefoto's bij slecht weer

6. Vraag de locals

Niets is vervelender dan geconfronteerd worden met hordes toeristen op de mooie plek waar je wilt fotograferen. Helaas zijn er nog maar weinig plekken waar je zonder toeristen bent. En als je in groepsverband reist is de kans op een toeristloze plek al helemaal verkeken.Als je echter niet in een groep reist loont het zich vaak om eens rond te vragen. Vraag locals waar de plek is waar het mooi fotograferen is als je even geen mensen om je heen wilt. Het is me nog nooit gebeurd dat iemand me geen advies gaf. Iedereen is trots op zijn eigen omgeving. De unieke plekken staan nu eenmaal niet in de boekjes.