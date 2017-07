9 tips om je fotografiebedrijf te laten groeien

Hetzelfde geldt voor je bedrijf. Als je geen stip op de horizon zet, een richting waar je heen wilt of een doel dat je wilt bereiken is de kans erg klein dat je dat doel behaalt.



Denk dus goed na over wat je doel is. Pas als je die helder hebt kun je de eerste stap in die richting zetten. Dat hoeft geen grote stap te zijn. Telkens kleine stapjes is helemaal prima. Als je maar wel telkens voor jezelf duidelijk hebt waar je uit wilt komen.





2. Specialisatie

3. Bottleneck bepalen

Hoeveel succesvolle fotografen ken jij die allerlei soorten opdrachten doen? Van huwelijksfotografie, tot landschappen en productfotografie. Als fotograaf moet je jezelf specialiseren.Specialiseren doe je niet alleen omdat je steeds beter zult worden in de niche waarin je werkt. Door te specialiseren weten je klanten ook waar ze aan toe zijn.Als je op zoek gaat naar een huwelijksfotograaf voor je eigen huwelijk, kies je dan voor de fotograaf die op zijn site ook foto's van landschappen, gebouwen, auto's en producten heeft staan of wil je de fotograaf die echt alleen maar bruiloften fotografeert?Laat ik het nog duidelijker stellen. Als je een hartoperatie moet ondergaan, kies je dan de chirurg die gespecialiseerd is in hartoperaties of vind je het wel prima als een algemene chirurg met je aan de slag gaat. Als klant wil je altijd graag de specialist.Kun je nog niet kiezen wat je specialisatie is? Probeer in elk geval de twee of drie dingen die je het allerleukste vind te kiezen en de rest te laten vallen. Bouw vervolgens ook twee of drie websites waarin je per website één specialisatie uitdraagt.Je zult zien dat één van de sites uiteindelijk je favoriet wordt. Daar krijg je de meeste opdrachten op en daar haal je zelf het meeste plezier uit. Als dat je duidelijk wordt kun je de andere websites ook laten vallen.In een bedrijfje is er altijd ontzettend veel te doen. Je marketing kan beter, de administratie moet gedaan worden, je social media accounts moeten bijgewerkt worden, je moet met klanten om tafel. Voordat je het weet is er al weer een maand voorbij zonder dat er echt iets verandert in je bedrijf.Om er nu voor te zorgen dat je bedrijf ook echt groeit is het belangrijk om de grootste bottleneck te bepalen die de groei in de weg staat.Mijn eigen bedrijfscoach, Taco Oosterkamp , hanteert hiervoor zijn 'Weg naar Groei'. Een roadmap waarmee je kunt bepalen waar je grootste bottleneck ligt.