9 tips voor het fotograferen in de mist

Fotograferen in de mist heeft iedereen wel eens gedaan, maar het is een lastige tak van sport, zeker de eerste keer. Je ziet vaak immers niet veel. Het zit potdicht. De zon is verdwenen. Wat moet je dan?



Na het lezen van deze blogpost weet je perfect hoe om te gaan met het fotograferen in de mist!





1. CreeŽr een mysterieuze sfeer

2. Houdt de weersvoorspellingen in de gaten

3. Benadruk de diepte!

4. Stel handmatig scherp

5. Maak silhouetten!

6. Let op de lijnen

7. Belicht je foto iets over!

8. Laat je camera naderhand acclimatiseren!

9. Heb je geen camera bij de hand? Fotografeer met je telefoon

Is het fotograferen in de mist nou zo moeilijk?

Mist is in principe een laaghangende wolkenpartij. Hoe dikker de mist, hoe beperkter je bent in je zicht. Toch kan het een mysterieuze sfeer creŽren. Fotograferen in de mist is hartstikke leuk! Ga opzoek naar net dat goede moment, samen met de zon in beeld, of op een bijzondere omgeving.Houdt de weersvoorspellingen in de gaten! Vlak voordat de mist helemaal weg trekt en de zon weer wilt doorbreken heb je kans dat je prachtige zonnestralen door de mistbanken heen ziet. Op een locatie zoals in een bos of iets dergelijks, ziet dit meteen heel gaaf uit!Omdat het mistig is, kan je prima voorwerpen voor je camera plaatsen. Zoals bij de foto hierboven. Als je de bomen vanaf de zijkant gefotografeerd zou hebben, zie je helemaal geen dieptewerking, maar doordat de bomen nu telkens verder weg liggen, zie je dit wel en creŽert dit een erg leuk effect!Omdat de camera nog wel eens moeite zou kunnen hebben met scherpstellen, vanwege het dikke pak mist waar hij doorheen moet kijken, kan je het beste van te voren al beginnen met handmatig scherpstellen!Zo weet je tenminste dat hetgeen scherp is dat je scherp wilt hebben. Lukt het echt niet? Stel dan scherp op oneindig (het achtje op jouw scherpstelring).Door in de mist te fotograferen en het zicht beperkt is kan als het ware je geportretteerde wegvagen in de mist. Als je even oefent kan je ook erg gave silhouetten maken. Zorg er in dit geval voor dat je genoeg afstand neemt van het onderwerp wat je fotografeert.Door de lijnen van bijvoorbeeld een fietspad te gebruiken kan je meer dynamiek en diepte creŽren in jouw beeld.Door je foto iets over te belichten blijft de mist mooi wit. Je camera wilt automatisch altijd een beetje onderbelichten in mistige situaties.Laat naderhand je camera acclimatiseren! Zet na gebruik je camera direct uit, en zet hem pas weer aan als je beslagen UV filter voor je lens niet meer beslagen is, je eventuele eigen bril, het ook niet meer is en alles eraan gewend is geraakt. Anders is het mogelijk dat er condens optreed in je camera. En dat wil je uiteraard voorkomen.Ik betrap mijzelf helaas te vaak erop dat ik mijn camera 's ochtends thuis laat. Als ik dan in aanraking kom met een super mooi uitzicht over de Zuid-Limburgse weilanden of een ander tafereel, dan heb ik er ontzettend veel spijt van dat ik geen camera bij mij heb.Maar, fotograferen met je smartphone gaat ook niet zo slecht. Zolang je niet van plan bent een billboard er van te maken, gaat het opnemen van video's of maken van foto's ook. Ga dus zeker niet weg, zonder ook maar even stil te staan, om je heen te kijken en een kiekje te maken met je moderne smartphone.Ja, ik geef toe. De momenten dat je precies op de goede plek bent, op het juiste moment ťn er mist is. Je moet er wat voor over hebben. En vaak nog vroeg uit de veren ook. MŠŠr, je komt dan wel thuis met erg gave en unieke plaatjes. En zeg nou zelf, je hebt toch niets liever dan dat?