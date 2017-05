9 toegankelijke-urbex locaties

Locaties zoeken

1. Fort van Breendonk (BelgiŽ)

Het zoeken van locaties is vrij lastig. Andere urbexers geven je niet zomaar locaties af. Zeker niet als je nieuw bent in het wereldje. Voel je niet persoonlijk aangevallen: ze doen dit om de locaties te beschermen.Dus: dat wordt zelf zoeken. Google is your best friend. Ga eerst kijken of je foto's kunt vinden van urbex locaties die je zou willen bezoeken, vervolgens kun je kijken of de urbex naam erbij staat.Urbexers geven nooit de 'echte' naam van een locatie. Vaak vernoemen ze de locatie naar een object wat ze erin hebben gevonden, de oude locatie-eigenaar of hele andere dingen. Dit doen ze om de locatie te beschermen.Soms is er een beschrijving te vinden bij de foto die je hebt gevonden. Bijvoorbeeld: 'deze locatie is verlaten sinds 1890 en ligt ergens in BelgiŽ'. Deze informatie is heel nuttig!Probeer eens de urbex naam plus het land. Dat kan je al meer informatie opleveren over de locatie. Denk er ook aan om in de taal van het land te zoeken, vaak levert dit hele andere resultaten op!Als laatste kan Google Image Search je helpen bij het zoeken. Klik met je rechtermuisknop op de foto en kies ''zoeken op Google naar deze afbeelding''. Als het goed is krijg je meer sites waar die foto op is te vinden, of vergelijkbare foto's.Op deze sites kan ook weer nieuwe informatie staan. Het zoeken van zo'n locatie kan lang duren. Geef dus vooral niet op! Breendonk is een Belgisch fort bij Willebroek, twintig kilometer ten zuiden van Antwerpen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de nazi's het als werk- en doorgangskamp.Het is het enige kamp in West-Europa dat volledig intact bleef. Dit kamp is voor BelgiŽ een belangrijk gedenkteken, het is ingericht als "Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk". Het is ondergebracht in de Historische Pool van Defensie.