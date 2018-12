Aan de slag met naaktfotografie

Als je dit zachte licht van de zijkant laat komen, krijg je een mooie, zachte schaduwwerking. De contouren van het lichaam worden belicht en er ontstaat diepte in je foto. Het naakte lichaam krijgt prachtige vormen. Zacht daglicht dat door een raam naar binnen valt geeft hetzelfde mooie, zachte zijlicht.



Het nadeel van een grote softbox (voor zacht licht) is natuurlijk dat het licht dan van links tot rechts en van boven tot onder aanwezig is. En dat kan nogal saai worden. Je kunt dit zachte licht echter afkappen en donkere delen in je compositie brengen.



Dit doe je door wat zwarte reflectieschermen neer te zetten (of zwartgeschilderde piepschuim platen als je over weinig investeringsmiddelen beschikt).





Camera-instellingen

Meer (belichting-)tips?

Gebruik als het kan ook diafragmavoorkeuze, zodat je een bewuste scherpte en onscherpte kunt creëren. Vooral onscherpte in de voor- of achtergrond leidt de blik van de kijker naar je model.Maar ook lichaamsdelen die bewust in de onscherpte vallen, maken een beeld extra spannend. Ik heb zelf een diafragma-opening van f/8 gebruikt en kan het dus niet demonstreren met eigen foto's.Ik heb in dit artikel alleen de lowkey-belichting aangehaald. Er zijn natuurlijk veel meer belichtingsvormen mogelijk, ook bij naaktfotografie. Zelfs highkey behoort tot de mogelijkheden! Heb je zelf interessante/gewaagde tips? Laat het ons weten!Overigens hebben we op Photofacts Academy de cursus: Hoe maak je sfeervolle boudoirfoto's? klaarstaan, waarin een aantal relevante aspecten van naaktfotografie (poses, belichting, omgang met het model) uitgebreid behandeld worden. Een goede opstap voor als je je ècht in deze materie wilt verdiepen!