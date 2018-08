Afspraken met je 'second shooter'

Eigen auteursrecht?

Nabewerking

Auteursrecht overdragen of licentie?

Wie heeft er nu eigenlijk het auteursrecht op de foto's van de second shooter? Want je levert je opdrachtgever natuurlijk wel de foto's alsof ze allemaal door jou gemaakt zijn, maar dat is natuurlijk niet zo.Hierover moet je dus goede afspraken maken. Het hangt er vanaf of de second shooter wel of geenheeft (gehad) bij de specifieke shoot om te kunnen bepalen of er een eigen auteursrecht op de foto's verstrekt moet worden.De nabewerking wordt vaak door de fotograaf (niet door de second shooter) gedaan om meer eenheid en een eenduidige, herkenbare stijl te bereiken. Het stempel van de maker als het ware. Nabewerking (het recht erop) valt vaak ookonder auteursrechtelijke bescherming.De second shooter zal dus meestal eenhebben. De afspraken die je zelf met je eigen opdrachtgever gemaakt hebt moeten overeenstemmen met de afspraken die je met je second shooter hebt gemaakt.Als je het auteursrecht van je eigen foto's normaal overdraagt aan je opdrachtgever, zul je ook over hetop de foto's van je second shooter moeten beschikken. Je kunt niet overdragen wat je niet hebt.En als je je opdrachtgever alleen een licentie geeft, dan moet je van de second shooter ook een licentie ontvangen. Je kunt dan eenverlenen aan je opdrachtgever.