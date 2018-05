AVG en Portretrecht

Foto: Jakob Owens

Publiceren/openbaar maken

Bewaren en Beveiligen

Meer weten?

Portretfoto's mag je wel op jepubliceren, zeker als je daar ook nog een goedeop hebt staan. Ook inzenden naar tijdschriften en nieuwsbladen ter publicatie mag.en foto's gemaakt inmag je in de basis nog wel maken. Publiceren ook wel, bijvoorbeeld op jeVoor je eigen website kun je gebruik maken van je gerechtvaardigd belang, waarbij je vanwege de artistieke uitingsvorm een uitzondering bent op de regel dat bijzondere gegevens (waaronder portretten) verwerkt mogen worden.Publicatie op(en ook websites van) is echter niet altijd verstandig vanwege hundie niet corresponderen met de AVG. En bovendien weet je niet altijd wat er dan met die portretten kan gaan gebeuren.Voorvan je portretten wordt het wel een ander verhaal en hangt het ervan af waarvoor ze de portretten gaan gebruiken. Bij journalistieke foto's (straatfotografie bijvoorbeeld) zal er niet veel aan de hand zijn.Maar bij bedrijfsfotografie (smoelenboek) of scholen (portretten en groepsfoto's van kinderen) is er weernodig van de geportretteerden.Deligt hierbij vooral bij je, die er zelf voor zal moeten zorgdragen aan de AVG te voldoen. Jij hoeft als fotograaf alleen maar de portretten te leveren aan je opdrachtgever, de rest van de verantwoordelijkheid ligt daar.Bijzou de school de toestemming al geregeld kunnen hebben. Zij hebben namelijk voor zichzelf ook toestemming nodig om foto's te mogen publiceren bijvoorbeeld. Ik heb zelf eenafgesloten met de scholen waarvoor ik de schoolfotografie verzorg. Zij hebben hiertoe zelf het intitatief genomen.Metmag alles, maar zorg wel dat die voldoet aan de vereisten van toestemming, dat je de toestemming kunt aantonen en houd er rekening mee dat toestemming ook altijd weer ingetrokken mag worden.Toestemming zou ookmogen, maar als het nergens is vastgelegd kun je het lastig bewijzen.Als fotograaf mag je best behoorlijk wat meer dan anderen mogen. Maar let wel op dat je je (portret-)foto's goed bewaart en ook beveiligt. Als ze niet meer relevant zijn zou je ze moeten verwijderen. Of zet een bewaartermijn van zo'n 10 jaar in je privacyverklaring.In mijn geval komt het nog weleens voor dat klanten van jaren geleden te kampen hadden met een crash van hun discsysteem en hun foto's kwijt waren.Ik bied als extra service aan dat ze dan hun foto's (waarvoor al betaald is) opnieuw kunnen verkrijgen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en het wordt ook erg gewaardeerd.Houd er echter rekening mee dat klanten ook kunnen eisen dat oude portretfoto's worden verwijderd. Voldoe in dat geval altijd aan dit verzoek!Als je meer wilt weten over AVG en welke gevolgen dit heeft voor jou als fotograaf kun je een webinar AVG volgen bij Charlotte's Law & Fine Prints