Beeldmanipulatie bij nieuwsfoto's; wat mag wel en wat niet?

Maar de grens tussen beeldmanipulatie en beeldbewerking is lang niet altijd even duidelijk. Bewerkingen als het weghalen van sensorvlekken en het aanpassen van Levels zijn meestal geen probleem.



De vraag die dan rijst is natuurlijk wel hoe uiteindelijk bepaald wordt of er niet meer weg is gestempeld dan enkele onschuldige vlekjes.



Bij journalistieke foto's dient waarheidsbevinding voorop te staan, maar dat criterium strookt niet altijd met manipulatie. Het is dus een kwestie van journalistieke ethiek, maar er gaat toch weleens wat fout.





Privé-foto's ok!

In de privésfeer is het natuurlijk geen probleem om je foto's te bewerken. Het zijn jouw foto's en je mag ermee doen wat je zelf wilt. Veel fotografen doen het dan ook naar hartelust.Je zou zelfs het gebruiken van softboxen of flitsers kunnen zien als beeldmanipulatie. Veel fotografen, zoals Man Ray, zijn er zelfs beroemd mee geworden.En ook de reclame- en modewereld zouden niet kunnen zonder heftig Photoshop-werk om tot de gewenste, gelikte resultaten te komen die je in de glossy magazines tegenkomt.Maar bij nieuwsfoto's ligt dat dus anders; wat je ziet, moet ook echt zo gebeurd zijn. Beeldmanipulaties mogen niet misleiden. Veel persbureaus hebben daarom hun eigen gedragscodes en richtlijnen waar fotografen die bij hen in dienst zijn zich aan moeten houden.