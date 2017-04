Beter leren filmen met je iPhone

Daarnaast is filmen vooral experimenteren. Je mag daarbij zelf gaan onderzoeken wat je mooi vindt, en daar bij veel verschillende stijlen uitproberen. Probeer eens bijvoorbeeld het onderwerp aan de rand van het beeld te plaatsen.



Of film je onderwerp met veel ruimte er omheen. In de filmwereld wordt dit aangeduid met negatieve ruimte. Dit is niet altijd een probleem, het kan zelfs heel mooi zijn, maar een afwisseling in close up's, medium shots en wijde shots is wel goed.



BELANGRIJKE REGEL:

Een van de meest belangrijke regels die je altijd moet onthouden is: niet zoomen met je iPhone. Behalve de nieuwe iPhone 7 Plus, hebben alle modellen een digitale zoomfunctie, wat aan de ene kant fijn is, maar wat er ook voor zorgt dat je beeld in kwaliteit achter uitgaat.



Probeer dus altijd de iPhone met het statief dichter bij het onderwerp te brengen om zo een beter beeld te krijgen





2. Focus

Nadat je het onderwerp goed hebt gekaderd, is het belangrijk om het beeld scherp te stellen. Het zou erg vervelend zijn als je later tijdens de montage ziet dat het beeld onscherp is.Omdat de iPhone vaak zelf scherp stelt op een onderwerp (Auto Focus) en dit ook blijft doen tijdens het filmen, is het belangrijk om de AE/AF vergrendeling in te stellen.Deze functie zorgt ervoor dat de Auto Focus wordt uitgeschakeld en dat iPhone camera blijft scherp stellen op het onderwerp dat jij wilt. Daarnaast weerhoud je hiermee ook dat de iPhone automatisch de belichting gaat aanpassen (Auto Exposure), zodat de belichting die jij hebt ingesteld ook ingesteld blijft.