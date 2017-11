Boommarters èn steenmarters fotograferen

Sneller, speelser maar schuwer… de boommarter met zijn prachtig gele bef

Een regenachtige vrijdagavond

Het is inmiddels donker als wij op locatie aankomen. Zachtjes tikt de miezerregen op mijn pet als ik uit de auto stap en mijn spullen in orde maak. Grote cameratas, twee statieven, tas met overlevingspakket aan eten en drinken en slaapzak.Ik weet alles op en aan mijn tas te binden en met de statieven in de hand lopen we de donkere nacht in, de routebeschrijving uit de mail volgend. Het hek door, het paadje door (ik ben wat kleiner dan mijn fotomaatje en mis daarom wèl de te laag hangende tak…) naar de half in de grond gegraven hut.We zien het lichten vóór de hut reeds branden, een leidend baken in de nacht. De motregen gaat zachtjes over in een èchte bui als wij het ons gemakkelijk maken in de luie stoelen.