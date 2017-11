Cadeautips voor fotografen

De feestdagen komen eraan en daarmee ook de tijd van cadeautjes. Ben jij al klaar met je verlanglijstje?



Er zijn een hoop leuke dingen voor fotografen te koop, zowel om te geven als om te krijgen. Daarom dit artikel met daarin een aantal leuke cadeautips voor fotografen.





1. Photofacts Academy cadeaubon

2. Fotografie-boeken

Geef een Photofacts Academy lidmaatschap cadeau Je ontvangt een PDF met daarop een code die de ontvanger toegang geeft tot al onze online cursussen. Druk deze PDF af, of sla hem op en geef hem digitaal cadeau.Cadeaubon keuze- 1 jaar toegang (119 euro)- 6 maanden toegang (59 euro)- 3 maanden toegang (29 euro)Boeken over fotografie zijn altijd een leuk idee om cadeau te doen! Natuurlijk zetten we onze eigen boeken vol trots bovenaan in onderstaand lijstje.Altijd al willen weten hoe je de mooiste zwart-wit foto's kan maken? Dan is het verstandig om het boek van Elja Trum te kopen! Dit is alweer de tweede editie, en hij kan je een gesigneerd exemplaar toe sturen met indien gewenst een gepersonaliseerde boodschap!Bestel het zwart-wit fotografie boek hier voor 22,90 euro inclusief verzendkosten binnen Nederland.Piet Van den Eynde, mede-oprichter van Photofacts Academy, fotograaf en auteur van meerdere fotografieboeken, heeft nu ook dit boek geschreven.Lightroom 6/CC Ontmaskerd bevat meer dan 450 bladzijden Lightroom tips en advies. Als beginnende gebruiker krijg je optimaal advies over hoe je Lightroom het beste instelt in functie van jouw specifieke gebruik (werk je met één of twee computers, ...) maar ook gevorderde gebruikers komen met de talloze cases ruimschoots aan hun trekken.In het boek vind je bovendien 49 cases en pro-cases die specifieke aspecten meer in detail behandelen. Wie zijn boek (gratis) registreert, ontvangt nog een PDF-bijlage met nog eens 21 cases! Het boek is zowel als eBook, gedrukt boek en als voordelig combi-pakket beschikbaar.Het boek is erg geschikt als naslagwerk bij je computer voor wanneer je even vast loopt, maar je kunt het ook prima van voor naar achteren doorlopen en zo ongelofelijk veel leren over hoe je het maximale uit Lightroom haalt. Bestel Lightroom 6/CC Ontmaskerd voor 42,90 euro.Lightroom 6/CC Ontmaskerd wordt uitgegeven door Piet zelf in samenwerking met Photofacts Academy, dus ik ben bevooroordeeld, maar volgens mij is dit het meest complete boek dat over Lightroom te vinden is. Boordevol nuttige tips en je ontdekt, ook als jarenlang Lightroom gebruiker, zeker nog ontzettend veel handige mogelijkheden.Flash! is een enorm compleet boekwerk, waar vrijwel elke fotograaf wel wat aan kan hebben. Laat je als beginner niet afschrikken door de omvang en de theorie in de eerste hoofdstukken, maar ga ermee aan de slag en je zult zien dat flitsen niet persé eng is. Lees hier het artikel op Photofacts over dit geweldige boek.Bestel Flash! nu direct voor 39,95 euro.