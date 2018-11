Componeer je foto's, net als de oude meesters

De regel van derden is slechts een van de vele verhoudingen om je beeld te componeren. Deze methode is echter ontstaan uit een andere verhouding die al in de tijd van de oude Grieken en Egyptenaren toegepast werd. Zij bouwden o.a. hun tempels via dit principe.



Bouwwerken gemaakt aan de hand van deze specifieke verhoudingen werden als mooier bevonden maar ze waren ook sterker (konden meer krachten aan). Ik heb het hierbij over de zogenaamde 'Gulden snede' oftewel te Fibonacci verhouding (1: 1,618033988).



De astronoom Johannes Kepler ontdekte in 1611 wat er gebeurt wanneer een getal uit de rij van Fibonacci 0-1-1-2-3-5-8-13 wordt gedeeld door het daaraan voorafgaande getal. Het quotiënt is namelijk altijd 1,6. Hoe verder in de rij, hoe preciezer je uitkomt op het Gouden Getal: 1,618033988….



Met dit getal, aangeduid met het Griekse symbool Φ [phi], wordt het verschijnsel van de “ideale maatverhouding” uitgedrukt. Ook in de fotografie kunnen we daar gebruik van maken.