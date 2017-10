Compositie versus Photoshoppen

In 90 procent van de gevallen kun je de problemen al in je camera oplossen zodat je naderhand minder werk hebt. Kijk bijvoorbeeld naar bovenstaande foto.



Hij is genomen op de Brooklyn Bridge in New York op een ZEER druk tijdstip. En toch zie je op de foto (bijna) geen mensen. En geloof me, het was daar heel druk! Er waren hordes mensen die langs liepen. Dus wat deden we?



Door Nadine te laten poseren langs de zijkant van de promenade terwijl ik helemaal naar links leunde en mijn camera licht liet kantelen, kon ik Annewiek coachen om de kleding zo te draperen dat ik 99 procent van de rommel (in dit geval mensen) buiten de foto kon houden.



Je kunt links nog wat mensen zien om de eenvoudige reden dat ik geen zin had zoveel tijd te besteden om ze er achteraf uit te poetsen. En uiteindelijk heb ik er nu uiteindelijk geen last meer van.



Mensen besteden soms uren tijd met Photoshop om dingen uit hun composities te poetsen die je eigenlijk al eenvoudig vooraf buiten je foto kunt houden door een net iets andere hoek, houding of positie van de kleding te hanteren.



Wees verstandig en schiet het gelijk goed (of in ieder geval zo goed mogelijk) met je camera.