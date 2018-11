Compositietechnieken voor landschapsfotografie

Of kijk de kunst af in het museum bij de landschapsschilders. Hun werken vormen de basis voor veel vuistregels in de landschapsfotografie. Eigenlijk is er maar één hoofdregel voor de compositie: alles wat niet noodzakelijk is kan weg. Durf te snijden in je foto's. Twijfel je, maak dan twee versies en vergelijk de 'kale' met de originele.



Elke compositie die niet werkt is een foute compositie. Wordt het oog naar een bepaald punt geleid waar vervolgens niets te zien is, dan is het mis. Maar verder zijn de mogelijkheden onbegrensd.



Het gekke is dat wij, moderne westerse wereldburgers, zo overvoerd zijn met beeld, dat een ouderwetse compositie volgens het boekje niet geweldig meer scoort. We willen geprikkeld worden, verrast. Dus wijk ook eens van de standaard regels af!



In dit artikel geef ik een aantal handvatten om tot een mooie compositie te komen door middel van het kiezen van een goed standpunt en door het toepassen van een aantal compositie-basisregels. Daarnaast een inzicht in wat je met lijnen, patronen en kleurgebruik kunt doen.