Consequent scherpe foto's in 3 stappen

Probleem 3: Diafragma te groot

Hoe je altijd scherpe foto's kunt maken

Dit is technisch gezien geen "probleem", maar eerder een beperking van objectieven in het algemeen. Maar, ongeacht het objectief dat je gebruikt, is de scherpte van je objectief altijd het beste als je het diafragma twee tot drie f/stops verder dichtschroeft dan de maximale opening.Dus als je een 50 mm f/1.4-objectief hebt, begint dit pas het best te presteren (in termen van scherpte), bij een opening f/2.8 of f/4 of hoger.Hoewel het onmogelijk is om 100% van je foto's "perfect" te maken in termen van scherpte en focus, deze algemene valkuilen je wel helpen om consistenter scherpe foto's te maken.Ze kunnen er ook aan bijdragen dat je een onscherpe foto snel kunt diagnosticeren, waarop je maatregelen kunt treffen voor de volgende opnames. Ik hoop dat deze ideen je hierbij op weg helpen.Mocht je meer/andere maatregelen weten om onscherpe foto's te voorkomen, dan laat het vooral weten in de reacties!