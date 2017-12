De 11 beste tips van Canon's Het Perfecte Plaatje site

8. Hoe maak je de beste zoenfoto

William geeft een aantal tips voor het maken van een goede zoenfoto op straat. Laat je op straat verrassen door intieme momenten die je aantreft. Zoek geschikte mensen en zorg dat je ze in twee zinnen kunt uitleggen wat je met ze van plan bent.Kom zelfverzekerd over en probeer ze mee te krijgen in jouw verhaal. Leg het ze makkelijk uit zodat ze goed mee zullen werken. Probeer oprecht geÔnteresseerd te zijn in je modellen en probeer een band met ze te creŽren. Vertel ook wat je met de foto's van plan bent.Jip legt nog even uit dat het werken met een kleine systeemcamera ideaal is voor dit soort fotografie omdat hij minder intimiderend is. Hij laat ook wat handige instellingen zien waarmee je met je scherptediepte kunt spelen.