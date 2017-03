De 15 beste fotografie-locaties van Nederland

De lammetjes staan alweer bijna in de wei, de bomen in bloei en de zon al wat langer aan de hemel: de lente is het seizoen om naar buiten te gaan met je camera een Nederland eens onder de loep te nemen.



Hieronder vijftien bekende en minder bekende fotografie-lokaties op een rij, van natuurgebieden tot verlaten gebouwen.





1. De Biesbosch, Noord-Brabant

De lente is begonnen en daarmee ook het broedseizoen! Hou jij van vogels spotten en staat het fotograferen van de ijsvogel nog op jouw bucketlist?Ga dan eens naar Nationaal Park de Biesbosch . Wie met een kano of bootje het meer opgaat, heeft de meeste kans er één tegen te komen!Maar ook de bever kan er gespot worden. Hiervoor kan je het beste in een kano op pad gaan. De avonduren of 's ochtends heel vroeg zijn de beste momenten. Vaar rustig door smalle kreken en kijk op de overs of je iets ziet bewegen. Een andere tip: ga posten bij een beverburcht.