Als je de sterren als puntjes wilt terugzien, is het belangrijk om te weten wat de maximale sluitertijd mag zijn. Als je namelijk een langere sluitertijd instelt, dan krijg je het effect van de draaiing van de aarde te zien en worden je sterren vervormd. Als je dan nóg langer belicht worden het zelfs streepjes.





500 gedeeld door de brandpuntsafstand

De 500-vuistregel is bedacht om deze maximale sluitertijd te berekenen. De maximale sluitertijd in seconden bedraagt 500 : de brandpuntsafstand x de eventuele cropfactor. Als je bijvoorbeeld een fullframe camera hebt met een 15mm-objectief, dan is de maximale sluitertijd 500:15 oftewel 33 seconden.Als je langer belicht, dan worden de sterren niet meer als mooie ronde puntjes weergegeven. Als je een aps-c camera hebt met een kropfactor van 1.5 x en een 18mm objectief, dan kom je uit op 500 : (18 x 1,5) oftewel 18 seconden.Dit lijken misschien behoorlijk lange sluitertijden, maar dat valt in de praktijk erg mee. Je zult hierbij je iso-waarde nog behoorlijk moeten opschroeven en met een lichtsterk objectief moeten werken. Sterren geven namelijk erg weinig licht.Het is uiteraard afhankelijk van de camera welke iso-waarde nog acceptabel is, maar in de nabewerking is het nog heel goed mogelijk om de ruis eruit te halen met behoud van detail. Mits je camera in staat is om met hele hoge iso-waarden nog detailrijke beelden te schieten kun je dan tot zeer mooie sterrenfoto's (puntjes en geen streepjes) komen.Bij Photofacts Academy, onze online cursussen voor fotografen, hebben we een complete cursus over het fotograferen van sterrensporen . Je kunt deze cursus twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap