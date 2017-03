De 9 compositie-tips van Steve McCurry

Hier de negen regels nog eens op een rij:





1. De regel van Derden

2. Leidende lijnen

3. Diagonalen

4. Kaderen

5. Contrastverschil voor- en achtergrond

6. Maak je onderwerp beeldvullend

7. Centreer het dominante oog

8. Patronen en herhaling





9. Symmetrie

Wil je Steve McCurry graag eens ontmoeten?

De regel van Derden gaat erover dat je je beeld opdeelt in negen vlakken. Teken denkbeeldig twee lijnen op gelijke afstand van elkaar en de rand, zowel horizontaal als verticaal. Je onderwerp plaats je niet in het midden maar op een van de snijpunten van deze lijnen.De horizon zet je ook niet in het midden (tenzij je een perfecte weerspiegeling in het water hebt) maar op een of meer van deze horizontale lijnen, dus op 1/3e of 2/3e van je beeld. Ook kan je interessante elementen in je foto langs deze lijnen laten lopen of in de buurt van de lijnen plaatsen.Je kan natuurlijke lijnen gebruiken om het oog van de kijker door een foto te leiden naar het hoofdonderwerp toe. Je kan een leidende lijn het beste laten beginnen in één van de hoeken en de kijker zo naar het hoofdonderwerp in je foto te trekken.Diagonale lijnen geven vooral richting aan je foto. Ze sturen het oog van de kijker een special richting uit en kunnen diepte en dynamiek aan de foto toevoegen. Het beeld wordt er spannender en sportiever door. Laat de diagonale lijnen links (onderin) beginnen en naar rechts (bovenin) lopen, dat oogt beter.Gebruik natuurlijke kaders zoals ramen en deuren om je onderwerp te omlijsten. Ook bomen, takken en struiken kunnen een natuurlijk frame vormen.Probeer contrasterende kleuren of contrast in lichtsterkte te vinden in voor- en achtergrond om zo dieptewerking te krijgen. Je kan ook zoeken naar bijvoorbeeld begrenzing van bomen langs een lichte rivier.Probeer dichtbij je onderwerp te komen om je onderwerp (bijvoorbeeld een portret) beeldvullend te maken zodat alle aandacht hier naartoe gaat.Probeer het dominante oog van je model (het oog dat dichtst bij is) zoveel mogelijk in het midden van je beeld te plaatsen. Dit geeft de impressie dat de ogen je volgen.Overal zijn patronen te ontdekken. Hierdoor creëer je rust in je beeld. Als je juist extra spanning in je beeld wilt brengen kan je dat doen door het patroon te onderbreken. Bijvoorbeeld een bos rode rozen met daartussen één afwijkende roos met een afwijkende kleur.Symmetrie oogt prettig en wordt bereikt door de linker- en rechterkant van je onderwerp precies uit te lijnen. Het is een uitzondering op de Gulden Snede regel. Je kan het gemakkelijk bereiken door een raster aan te zetten op je liveview-display.De overstaande punten moeten met elkaar overeenkomen. Dus een boom aan de linkerkant moet ook aan de rechterkant terugkomen. Hoe meer exacte details overeenkomen, hoe sterker de foto.Van 7 maart tot en met 10 september is in Museum Helmond een tentoonstelling van hem te bewonderen. Aanstaande zaterdag, 4 maart 2017, is Steve zelf ook aanwezig en kun je een interview met hem bijwonen (en zelf ook vragen stellen).Wees er wel snel bij, want morgen is al de laatste dag dat je jezelf kunt aanmelden voor het interview. De toegang is 10 euro (inclusief een koffie of thee) en inclusief vroegtijdig toegang tot de tentoonstelling.