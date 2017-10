De baas over het licht met filters

f/8, 1/100s, ISO 100 @ 18mm

Filters: ND Hard Grad 0.6 & ND Soft Grad 0.6



Welk filter heb ik nu nodig?

Histogram

Maar hoe weet ik nu welk filter ik op welk moment nodig heb? Bijvoorbeeld, wanneer nu een ND Hard Grad 0.6 of wanneer een ND Hard Grad 0.9?Eigenlijk is het antwoord heel simpel. Het verschil is het aantal stops tussen de lucht en het land, dat is de filter die je nodig heb. Toch? Bijna goed... Als je de camera richt op de lucht komt er een bepaalde sluitertijd uit.Doe dit hetzelfde nu bij het land. Laten we zeggen dat het verschil 3 stops is. De lucht is dus 3 stops lichter dan het land. Dit gaan we nu corrigeren met een ND Hard Grad 0.6 (2 stops) filter.Maar waarom nu niet een ND Hard Grad 0.9 (3 stops)? Omdat deze stap nu net iets te groot is. Probeer het maar.Je histogram op je camera is misschien wel de beste vriend van je filters. Je kunt hiermee namelijk eenvoudig zien of je de juiste filter gebruikt. Schiet je histogram te veel naar rechts, dan is de lucht waarschijnlijk nog te licht.Schiet hij te veel naar links, dan gebruik je misschien wel de verkeerde filter omdat het geheel te donker wordt.