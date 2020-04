De ISO 6400 vuistregel

De ISO 6400-vuistregel is een handige ezelsbrug als je graag met heel lange sluitertijden werkt. Dat kan zijn omdat er heel weinig licht is of omdat je filters gebruikt. Je kunt boven de 30 seconden niet meer op de lichtmeter van je camera vertrouwen, dus moet je het zelf uitzoeken!



Je zult dus proefondervindelijk moeten vaststellen welke sluitertijd je nodig hebt. Dat doe je door een proefopname te maken waarbij je pas na minuten kunt zien of je goed hebt gegokt. Zo niet, dan moet je de sluitertijd aanpassen en het opnieuw proberen.